Il tour promozionale relativo all’ultimo stagione di Stranger Things ha fatto tappa ieri al Lucca Comics and Games. Accolti da una folla di oltre 9 mila fan, ieri 31 ottobre 2025, i creatori della serie, Matt & Ross Duffer, e i protagonisti Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin e Noah Schnapp hanno presenziato all’edizione 2025 del seguitissimo Lucca Comics and Games, oramai appuntamento imprescindibile per gli appassionati. L’evento ha portato i protagonisti a presentare la stagione finale di Stranger Things prima durante la conferenza stampa, presso il prestigioso Teatro del Giglio Giacomo Puccini, e successivamente dinanzi al padiglione e store esclusivo dedicato a Stranger Things (con la Collezione esclusiva Stranger Things Lucca 2025) in Piazza San Michele. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Stranger Things | I protagonisti della serie al Lucca Comics and Games