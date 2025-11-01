Stranger Things | I protagonisti della serie al Lucca Comics and Games
Il tour promozionale relativo all’ultimo stagione di Stranger Things ha fatto tappa ieri al Lucca Comics and Games. Accolti da una folla di oltre 9 mila fan, ieri 31 ottobre 2025, i creatori della serie, Matt & Ross Duffer, e i protagonisti Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin e Noah Schnapp hanno presenziato all’edizione 2025 del seguitissimo Lucca Comics and Games, oramai appuntamento imprescindibile per gli appassionati. L’evento ha portato i protagonisti a presentare la stagione finale di Stranger Things prima durante la conferenza stampa, presso il prestigioso Teatro del Giglio Giacomo Puccini, e successivamente dinanzi al padiglione e store esclusivo dedicato a Stranger Things (con la Collezione esclusiva Stranger Things Lucca 2025) in Piazza San Michele. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
