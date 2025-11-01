Stranger Things a Lucca Comics | Siamo alla fine dove tutto ha inizio

Lucca, 1 novembre 2025 – «È stato un processo particolare. In realtà, sapevamo già da sette anni come sarebbe finita la storia. Quando abbiamo iniziato a lavorare alla quinta stagione, siamo partiti proprio dagli ultimi quaranta minuti. Ci siamo detti: “Se il finale non funziona, niente funzionerà”. Abbiamo scritto quella parte per prima, poi siamo tornati indietro a costruire tutto il resto». Il “processo particolare“, spiegato da Rioss Duffer,è quello che ha portato alla creazione di Stranger Things, il grande successo di Netflix, una serie horrror-pop (ma anche giallo e fantascienza) ambientata negli anni Ottanta e davvero popolarissima come dimostra, tra le altre cose, il bagno di folla di ieri a Lucca con gli acclamati gemelli Duffer, creatori dell’opera, e parte del cast: Finn Wolfhard (Mike) Gaten Matarazzo (Dustin), Caleb McLaughlin (Lucas), Noah Schnapp (Will). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Stranger Things a Lucca Comics: “Siamo alla fine, dove tutto ha inizio”

Contenuti che potrebbero interessarti

Bagno di folla a Lucca per l’arrivo dei protagonisti della celebre serie televisiva “Stranger Things” - facebook.com Vai su Facebook

Finalmente... possiamo iniziare. Il trailer dell'epica stagione finale di STRANGER THINGS è qui. VOL 1 - 27 NOVEMBRE VOL 2 - 26 DICEMBRE FINALE - 1 GENNAIO - X Vai su X

Lucca Comics & Games, l’evento di “Stranger Things” è uno dei più attesi del terzo giorno / Video - Lucca, 31 ottobre 20025 – Alle 14 al Teatro del Giglio l’incontro con parte del cast di “Stranger Things”, la popolare serie Netflix. Riporta lanazione.it

Stranger Things 5, la conferenza stampa al Lucca Comics. I creatori: «Conosciamo il finale da sette anni» - Dopo aver annunciato il trailer finale e le date della quinta, e ultima stagione, Stranger Things continua a entusiasmare il pubblico con Matt e Ross Duffer, i creatori della serie ... msn.com scrive

Stranger Things 5 a Lucca Comics. I creatori: «Conosciamo il finale da 7 anni, la serie parla agli outsider» - Dopo aver annunciato il trailer finale e le date della quinta, e ultima stagione, Stranger Things continua a entusiasmare il pubblico con Matt e ... Segnala msn.com