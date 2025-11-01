Stranger Things a Lucca Comics | Siamo alla fine dove tutto ha inizio

Lanazione.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lucca, 1 novembre 2025 –   «È stato un processo particolare. In realtà, sapevamo già da sette anni come sarebbe finita la storia. Quando abbiamo iniziato a lavorare alla quinta stagione, siamo partiti proprio dagli ultimi quaranta minuti. Ci siamo detti: “Se il finale non funziona, niente funzionerà”. Abbiamo scritto quella parte per prima, poi siamo tornati indietro a costruire tutto il resto». Il “processo particolare“, spiegato da Rioss Duffer,è quello che ha portato alla creazione di Stranger Things, il grande successo di Netflix, una serie horrror-pop (ma anche giallo e fantascienza) ambientata negli anni Ottanta e davvero popolarissima come dimostra, tra le altre cose, il bagno di folla di ieri a Lucca con gli acclamati gemelli Duffer, creatori dell’opera, e parte del cast: Finn Wolfhard (Mike) Gaten Matarazzo (Dustin), Caleb McLaughlin (Lucas), Noah Schnapp (Will). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Stranger Things a Lucca Comics: “Siamo alla fine, dove tutto ha inizio”

