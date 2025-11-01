Strage Moby Prince nasce il museo a Livorno | Consiglio Comunale approva mozione all’unanimità
LIVORNO – Il Consiglio Comunale di Livorno ha approvato con voto favorevole all’unanimità la mozione Pd per la realizzazione di un museo della memoria sulla strage del Moby Prince. Mozione Pd presentata dal consigliere Lorenzo Midili, dei consiglieri comunali Midili, Tomei, Bianchi, Ferretti, Diop, Guarnieri, Agostinelli, Benassi, Lucetti, Cecchi, Sassetti, Pacini e Aringhieri votata da tutta l’aula istituzionale. (Foto Fb consigliera comunale Mia Diop) Una strage che conta 140 vittime a bordo del traghetto Moby Prince diretto a Olbia, entrato in collisione davanti al porto di Livorno la sera del 10 aprile 1991 con la petroliera Agip Abruzzo. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
