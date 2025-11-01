Strage dei fornai il condannato è sparito dalla casa?lavoro | caccia a Elia Del Grande tra Varesotto e Sardegna

Siamo davanti a un nome che in molti non avrebbero voluto riascoltare. Elia Del Grande, 49 anni, condannato per il triplice omicidio passato alla cronaca come “strage dei fornai”, si è allontanato dalla casa?lavoro di Castelfranco Emilia e risulta irreperibile. Le ricerche sono in corso, coordinate dalle forze dell’ordine, con un dispositivo che si muove . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Strage dei fornai, il condannato è sparito dalla casa?lavoro: caccia a Elia Del Grande tra Varesotto e Sardegna

