Strade lavori programmati a metà Più interventi a Madonna Boschi
Una mozione in nome della sicurezza sulle strade. E si parla di asfalti. L’ha presentata, in modo ufficiale, la lista civica di opposizione ‘ViviAmo Vigarano’ con tanto di documentazione fotografica allegata. La premessa è chiara: "Considerato che l’amministrazione comunale di Vigarano Mainarda ha recentemente intrapreso, dopo molto anni di totale inattività, un piano di rifacimento parziale e differenziato, per diversi stati di usura e di danni delle asfaltature di numerose strade comunali del territorio". Poi l’affondo. Per il piano di intervento è stato incaricato un progettista impegnato in un’approfondita indagine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
