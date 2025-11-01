Strada distrutta dalla frana | Intervenire non sarà facile Nel mirino il letto della Brana

di Saverio Melegari PISTOIA La paura è stata tanta ma, alla fine, i disagi e soprattutto i danni sono stati limitati. L’improvvisa ondata di maltempo arrivata in città giovedì, anticipata "soltanto" da un’allerta gialla, in realtà ha destato molta preoccupazione. Il motivo è presto detto: a fronte di cumulati di pioggia sia nella zona nord che sud intensi, ma sostenibili, tipo gli 80mm nell’arco delle 24 ore a Pontelungo, il peggio è stato per collina e montagna. Tanto che, proprio lì, e nella fattispecie in via Casanova a Pracchia si è verificata la frana che ha portato a valle detriti e un pezzo di strada che dovrà essere ricostruita: nelle prime ore dal fatto era stata chiusa anche la provinciale 632 che collega Pontepetri con Ponte alla Venturina, perché lo smottamento è avvenuto poco sopra la sede stradale, poi dopo che questa è stata liberata si è proceduto alla normale riapertura. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Strada distrutta dalla frana: "Intervenire non sarà facile". Nel mirino il letto della Brana

