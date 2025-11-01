Storia di una leggenda coi piedi per terra

Un naufragio lungo le coste della Calabria nella seconda metà dell’Ottocento, tre marinai che perdono il carico e una soluzione temporanea e fortuita, che li lega a una piccola produzione agricola locale. Gli ingredienti per una storia coi fiocchi ci sono tutti e Ivano Trombino, che alla lontana con quella produzione è imparentato, ha pensato bene di attingervi per dare vita al suo ambizioso progetto di produzione di liquori e distillati a Montalto Uffugo, non lontano da Cosenza. Oggi quel progetto si chiama Vecchio Magazzino Doganale e il nome di uno di quei marinai – Jefferson – è diventato il brand di uno degli amari più conosciuti d’Italia, accanto a una serie di altre etichette distribuite a livello nazionale da Compagnia dei Caraibi. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Storia di una leggenda coi piedi per terra

