Stop al porno per i minori i rischi e le buone intenzioni
Ce lo chiede l’Europa, il porno online sarà interdetto ai minorenni dal 12 novembre. Nessuno immagino avrà questa volta qualcosa da obiettare, anche gli. 🔗 Leggi su Lastampa.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
OnlyFans e altri 47 siti porno, stop AGCOM: dal 12/11 accesso solo per maggiorenni - X Vai su X
Lo stop dal 12 novembre. La lista è stata compilata ai sensi dell'articolo 13-bis del Decreto Caivano - facebook.com Vai su Facebook
Agcom, stop ai siti porno senza verifica dell’età: data ed elenco completo - Dal 12 novembre 2025 i siti per adulti dovranno introdurre sistemi di verifica dell’età: chi non si adeguerà sarà oscurato in Italia ... Si legge su quifinanza.it