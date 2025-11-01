Stipendio novembre 2025 docenti e ATA importo online su NoiPA Potrebbe essere più basso del mese precedente

Orizzontescuola.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell'area riservata di NoiPA docenti e ATA con contratto a tempo indeterminato o contratto al 31 agosto e 30 giugno possono già visualizzare l'importo dello stipendio di novembre. Potrebbero verificarsi diverse situazioni. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Calendario NoiPA novembre 2025: date pagamenti, cedolino e possibili aumenti in busta paga - Il cedolino NoiPA di novembre 2025 potrebbe riservare piacevoli sorprese, con importi leggermente più alti rispetto ai mesi precedenti. termometropolitico.it scrive

stipendio novembre 2025 docentiStipendi Docenti e ATA: novità a novembre 2025, i nuovi importi, la tabella - Novembre porta importanti aggiornamenti per gli stipendi docenti ed ATA. Scrive informazionescuola.it

Stipendio: dal 2019 al 2025 i docenti hanno perso 2.307 euro annui. L’inflazione annulla gli aumenti - Nei prossimi giorni si potrebbero delineare nuovi scenari, ma allo stato attuale i sindacati sembrano convergere sull'insu ... Lo riporta orizzontescuola.it

