Stipendio insegnanti quanto vale l'aumento con il nuovo contratto e a che punto sono le trattative

Continuano i negoziati per il contratto collettivo Istruzione e ricerca relativo al 2022-2024, che dovrebbe portare agli insegnanti di scuola aumenti da 105 a 177 euro al mese, in parte già anticipati. Nel frattempo, sono uscite le cifre per il prossimo rinnovo, quello del 2025-2027: si parla di 142 euro lordi in più, in media. 🔗 Leggi su Fanpage.it

