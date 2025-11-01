Sterminò la sua famiglia evade da una struttura protetta | E’ pericoloso
Nel 1998 sterminò la sua famiglia. Oggi, quando mancava poco alla fine della pena, è fuggito. Gli inquirenti sono preoccupati. Negli ultimi giorni aveva dato dei segnali evidenti. E' partita la caccia all'uomo Era stato condannato a trent'anni di reclusione per aver ucciso la sua famiglia con una brutalità incredibile. Oggi, a tre anni dalla fine della sua pena, è evaso, lasciando tutti di stucco. Stava proseguendo un percorso di riabilitazione e di reinserimento in una casa lavoro: ma ha fatto perdere improvvisamente le sue tracce. Per gli inquirenti è un duro colpo, considerata la sua posizione, i suoi precedenti e visto che era stato considerato "socialmente pericoloso".
