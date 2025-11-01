Sterminò la famiglia nel 1998 Elia Del Grande fugge da comunità

Elia Del Grande, condannato a trent'anni di carcere per la cosiddetta “strage dei fornai”, quando, il 7 gennaio 1998 all'età di 22 anni sterminò la sua famiglia uccidendo padre, madre e fratello a Cadrezzate nel Varesotto, si è allontanato dalla casa lavoro di Castelfranco Emilia, in provincia di Modena, facendo perdere le sue tracce. Del Grande, oggi 49 anni, era destinatario di una misura di sicurezza poiché ritenuto socialmente pericoloso e avrebbe dovuto trascorrere sei mesi nella struttura fino ad una nuova valutazione. Le ricerche del fuggitivo si concentrano anche nel Varesotto e in Sardegna. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

