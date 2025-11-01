Sterminò la famiglia nel 1998 Del Grande fugge dalla comunità
Elia Del Grande, condannato a 30 anni di carcere per aver sterminato la sua famiglia nel 1998, è fuggito dalla casa lavoro di Castelfranco Emilia, in provincia di Modena, facendo perdere le sue tracce. Lo riporta il Qn-Il Resto del Carlino, spiegando che l’uomo, oggi 49enne, era uscito dal carcere dopo aver scontato 25 anni ma era destinatario di una misura di sicurezza poiché ritenuto socialmente pericoloso. Avrebbe dovuto trascorrere sei mesi nella struttura fino una nuova valutazione. Le sue ricerche si concentrano, oltre che in Emilia-Romagna, nel Varesotto e in Sardegna. I fatti del 1998 sono noti come strage dei fornai. 🔗 Leggi su Lettera43.it
