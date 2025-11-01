Sterminò la famiglia | Elia Del Grande fugge dalla comunità
Era destinatario di una misura di sicurezza poiché, dopo la libertà vigilata, era stato ritenuto socialmente pericoloso. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Alle 21.10 su Radio Mater: ADOLESCENTI E FAMIGLIA con il Prof. Pietro Lombardo 031 646 000 331 79 14 523 *********** scrivi a noi volontari: [email protected] ascolta cliccando qui - facebook.com Vai su Facebook
Elia Del Grande in fuga dalla comunità di Castelfranco, sterminò la famiglia nel 1998: è ritenuto socialmente pericoloso - Elia Del Grande, condannato a trent'anni di carcere per la cosiddetta 'strage dei fornai', quando, il 7 gennaio 1998 all'età di 22 anni sterminò la sua ... Da msn.com
Sterminò famiglia, Del Grande fugge da comunità - Elia Del Grande, condannato a trent'anni di carcere per la cosiddetta 'strage dei fornai', quando, il 7 gennaio 1998 all'età di 22 anni sterminò la sua famiglia uccidendo ... Lo riporta gazzettadiparma.it
Elia Del Grande: è evaso il condannato a 30 anni di carcere per la strage dei fornai - Condannato a 30 anni, è evaso nei giorni scorsi scavalcando un muro ... Scrive open.online