Sterminò la famiglia Elia del Grande è fuggito | allarme totale
Elia Del Grande, l’uomo che il 7 gennaio 1998 sterminò la propria famiglia a Cadrezzate, nel Varesotto, è irreperibile. Oggi 49enne, Del Grande si è allontanato nei giorni scorsi dalla casa lavoro di Castelfranco Emilia, in provincia di Modena, dove era sottoposto a una misura di sicurezza perché ritenuto ancora socialmente pericoloso. Dopo aver scavalcato un muro della struttura, si è dileguato facendo perdere le proprie tracce. Le ricerche sono in corso e coinvolgono anche il Varesotto e la Sardegna, territori ritenuti possibili punti di contatto dell’uomo. Condannato a trent’anni per la cosiddetta “strage dei fornai”, Del Grande nel 1998, a 22 anni, uccise il padre Enea, la madre Alida e il fratello Enrico, tutti molto conosciuti in paese per la gestione della forneria di famiglia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
