Sterminò la famiglia a Varese | Elia Del Grande in fuga Nel ’98 fu autore della strage dei fornai

E lia Del Grande, condannato per la ‘strage dei fornai’ del 1998 a Cadrezzat e, si è allontanato dalla casa-lavoro di Castel Franco Emilia (Modena), facendo perdere le proprie tracce. Lo riporta Qn – il Resto del Carlino. Oggi 49enne, l’uomo venne condannato prima all’ergastolo, pena poi ridotta a 30 anni, per aver ucciso padre, madre e fratello il 7 gennaio 1998 a Cadrezzate (Varese), quando aveva 22 anni. Del Grande è uscito dal carcere dopo averne scontati 25. E ra stato collocato nella casa-lavoro in provincia di Modena, dove sarebbe dovuto rimanere per sei mesi fino a nuova valutazione, perché ritenuto socialmente pericoloso dai giudici di Sorveglianza. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

