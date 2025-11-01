Sterminò la famiglia a Varese Del Grande fugge dalla comunità
Elia Del Grande, condannato a trent'anni di carcere per la cosiddetta "strage dei fornai", quando, il 7 gennaio 1998 all'età di 22 anni sterminò la sua famiglia uccidendo a fucilate padre, madre e fratello a Cadrezzate nel Varesotto, si è allontanato dalla casa lavoro di Castelfranco Emilia, in provincia di Modena, facendo perdere le sue tracce. Del Grande, oggi 49 anni, era destinatario di una misura di sicurezza poiché ritenuto socialmente pericoloso e avrebbe dovuto trascorrere sei mesi nella struttura fino a una nuova valutazione. Le ricerche del fuggitivo si concentrano anche nel varesotto e in Sardegna. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
