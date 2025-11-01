L’autore della strage di Cadrezzate è in fuga. Scomparso, complice il buio, dalla casa-lavoro di Castelfranco Emilia, scavalcando il muro della struttura. Il 7 gennaio 1998 Elia Del Grande, allora 22enne, sterminò a fucilate la famiglia: quella "notte maledetta" spezzò tre vite e cambiò la memoria collettiva di quel paesino tra i laghi del Varesotto. Fuggito in Svizzera subito dopo, fu fermato e interrogato, rese subito una confessione. Condannato prima all’ergastolo, pena poi ridotta in Appello a 30 anni, grazie ai vari benefici ne trascorse in cella 25. Una volta scarcerato, fu sottoposto a libertà vigilata, però, tra furti e molestie al vicinato, per lui è scattata una misura di sicurezza in quanto ritenuto dai giudici di Sorveglianza socialmente pericoloso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sterminò la famiglia a fucilate. Sparisce dalla casa lavoro. Caccia al killer di Cadrezzate