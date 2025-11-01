Sterminò la famiglia a fucilate fuga nella notte dalla casa lavoro | è caccia al killer

Modena, 1 novembre 2025 – L’autore della strage di Cadrezzate è in fuga. Scomparso l’altra sera, complice il buio, dalla casa-lavoro di Castelfranco Emilia, dopo aver scavalcato il muro della struttura, alto una decina di metri. Il 7 gennaio 1998 Elia Del Grande, allora 22enne, sterminò a fucilate tutta la famiglia: quella “notte maledetta” spezzò tre vite e cambiò per sempre la memoria collettiva di quel paesino tra i laghi del Varesotto. Fuggito in Svizzera subito dopo, fu fermato e interrogato, e rese subito una confessione. Per il triplice omicidio fu condannato prima all’ergastolo, pena poi ridotta in Appello a 30 anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

