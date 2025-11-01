Sterminò la famiglia a fucilate evaso il responsabile della strage dei fornai | ricercato in tutta Italia

Elia Del Grand e, autore della strage di Cadrezzate, è in fuga. È scomparso venerdì sera dalla casa-lavoro di Castelfranco Emilia, in provincia di Modena, dopo aver scavalcato il muro della struttura, alto una decina di metri. Lo riporta Il Resto del Carlino. Il 7 gennaio 1998 Del Grande, allora 22enne, sterminò a fucilate tutta la famiglia. Per il triplice omicidio fu condannato prima all’ergastolo, pena poi ridotta in appello a 30 anni. Grazie ai vari benefici ne ha trascorso in cella 25. Del Grande, oggi 49 anni, è destinatario di una misura di sicurezza perché ritenuto socialmente pericoloso e dovrebbe trascorrere sei mesi nella struttura, fino ad una nuova valutazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

