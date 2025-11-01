Sterminò la famiglia a fucilate Elia Del Grande in fuga dalla casa lavoro

Elia Del Grande è fuggito dalla casa lavoro di Castelfranco Emilia, in provincia di Modena, dove si trovava in seguito a una misura di sicurezza. Come confermato dal Resto del Carlino, le autorità hanno avviato le ricerche per individuare l’uomo, 49 anni, condannato a 30 anni di carcere per la “strage dei fornai”. Le attività al momento si concentrano in Emilia-Romagna, nel Varesotto e in Sardegna. Del Grande era stato riconosciuto colpevole della carneficina avvenuta il 7 gennaio 1998 a Cadrezzate, nel Varesotto. All’epoca, a 22 anni, uccise il padre Enea (58 anni), la madre Alida (53) e il fratello Enrico (27), all’interno dell’abitazione di famiglia, utilizzando un fucile da caccia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Sterminò la famiglia a fucilate, Elia Del Grande in fuga dalla casa lavoro

