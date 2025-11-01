Sterminò famiglia fugge da comunità

10.02 Elia Del Grande, condannato a 30 anni di carcere per aver ucciso suo padre, madre e fratello,è fuggito da una casalavoro a Castelfranco Emilia (Modena). La cosiddetta "strage dei fornai" avvenne il 7 gennaio 1998 a Cadrezzate, nel Varesotto. L'omicida aveva 22 anni, oggi ne ha 49. Del Grande era destinatario di una misura di sicurezza poiché ritenuto socialmente pericoloso. Dopo 25 anni in carcere, avrebbe dovuto trascorrere sei mesi nella struttura fino a nuova valutazione. Le ricerche si concentrano nel Varesotto e in Sardegna. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it