Sterminò famiglia Elia Del Grande fugge dalla comunità di Castelfranco Emilia | ritenuto socialmente pericoloso

Elia Del Grande, condannato a trent'anni di carcere per la cosiddetta 'strage dei fornaì, quando, il 7 gennaio 1998 all’età di 22 anni sterminò la sua famiglia uccidendo padre, madre e fratello a Cadrezzate nel Varesotto, si è allontanato dalla casa lavoro di Castelfranco Emilia, in provincia di Modena, facendo perdere le sue tracce. Ne dà notizia Qn-il Resto del Carlino. Del Grande, oggi 49. 🔗 Leggi su Feedpress.me

