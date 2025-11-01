Stelle cadenti per alimentare la speranza

Ecodibergamo.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nadia Antonello e Paolo Ghezzi hanno presentato un’installazione al Cimitero, tra mancanza e desiderio, nella magia di «Contemporary Locus 17» a cura di Paola Tognon. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

stelle cadenti per alimentare la speranza

© Ecodibergamo.it - Stelle cadenti per alimentare la speranza

Scopri altri approfondimenti

stelle cadenti alimentare speranzaStelle cadenti per alimentare la speranza - Nadia Antonello e Paolo Ghezzi presentano un’installazione al Cimitero, tra mancanza e desiderio, nella magia di «Contemporary Locus 17» a cura di Paola Tognon ... Come scrive ecodibergamo.it

Le stelle cadenti tra le Gravine - Stuoia sotto braccio, grandi e piccoli vanno alla ricerca di una magia senza tempo. Lo riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Stelle Cadenti Alimentare Speranza