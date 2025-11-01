Stelle cadenti per alimentare la speranza
Nadia Antonello e Paolo Ghezzi hanno presentato un’installazione al Cimitero, tra mancanza e desiderio, nella magia di «Contemporary Locus 17» a cura di Paola Tognon. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Desìo è l'emozione di un desiderio espresso sotto una pioggia di stelle cadenti, nel cielo più buio d'Italia in una sera d'estate. Desìo è una parola poetica del toscano antico che significa desiderio profondo, sogno che si fa attesa, emozione che sfiora l'anima. - facebook.com Vai su Facebook
