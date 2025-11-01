Stefano Donato con il suo nuovissimo album Canzoni dalla scaleo a Cavriglia

Arezzo, 1 novembre 2025 – Dopo il grande successo di Don Backy, seconda serata della rassegna Materiali In Scena al Teatro di Cavriglia, organizzata dal Comune e dalla Materiali Sonori. Ancora musica e questa volta proposta da eccellenze provenienti dal Valdarno e di profilo internazionale. Sabato 8 novembre, alle ore 21.30, saranno di scena il cantautore Stefano Donato con il suo nuovissimo albumCanzoni dalla scaleo ”, accopagnato da Arlo Bigazzi al basso ed elettronica e da Letizia Bonchi, violinista di Flame Parade. Ospite Ulrich Sandner, virtuoso chitarrista italiano di origine tedesca ed emigrato da anni in Spagna, che presenterà anche una selezione da "Field a western soundtrack”, il suo nuovo disco - concepito come la colonna sonora di un immaginario film - che fonde jazz, blues, folk. 🔗 Leggi su Lanazione.it

