Stanislao Di Giugno | Dipingo il tempo non lo spazio

Nome e cognome: Stanislao Di Giugno Luogo e anno di nascita: Roma, 1969 Gallerie di riferimento e contatti social: Galleria Tiziana Di Caro, Napoli Instagram L'intervista. Intervista realizzata in collaborazione con Anna Setola La tua ricerca artistica ha attraversato fasi e linguaggi diversi. Qual è l’elemento di continuità che riconosci? Ho usato diversi media e il mio approccio al lavoro è cambiato molto negli anni ma andando a ritroso riconosco sempre degli elementi ossessivi che conferiscono coerenza a tutta la produzione. In sintesi direi che il mio lavoro mette in discussione lo spazio, sia concettualmente che fisicamente. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

