La foto che ritrae anche Jannik Sinner mette spalle al muro il campione italiano: non è riuscito a cavarsela. Jannik Sinner è senza dubbio uno degli sportivi maggiormente sotto i riflettori, non solo per le grandi vittorie che riesce a conquistare su ogni superficie. Negli ultimi tempi si è parlato molto anche della vita sentimentale del numero 2 al mondo: le indiscrezioni circolate già la scorsa primavera hanno poi trovato conferma. La nuova compagna di Jannik è Laila Hasanovic, modella danese di origini bosniache che in passato è stata fidanzata con Mick Schumacher. E’ stato lo stesso Sinner a confermare ufficialmente la relazione con Laila subito dopo il trionfo nel recente torneo ATP 500 di Vienna. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

© Glieroidelcalcio.com - Stangata Sinner, la foto lo incastra: deve pagare tutto