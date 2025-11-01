Stangata Sinner la foto lo incastra | deve pagare tutto
La foto che ritrae anche Jannik Sinner mette spalle al muro il campione italiano: non è riuscito a cavarsela. Jannik Sinner è senza dubbio uno degli sportivi maggiormente sotto i riflettori, non solo per le grandi vittorie che riesce a conquistare su ogni superficie. Negli ultimi tempi si è parlato molto anche della vita sentimentale del numero 2 al mondo: le indiscrezioni circolate già la scorsa primavera hanno poi trovato conferma. La nuova compagna di Jannik è Laila Hasanovic, modella danese di origini bosniache che in passato è stata fidanzata con Mick Schumacher. E’ stato lo stesso Sinner a confermare ufficialmente la relazione con Laila subito dopo il trionfo nel recente torneo ATP 500 di Vienna. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com
News recenti che potrebbero piacerti
Alcaraz ko a Parigi, Sinner può tornare numero 1: ecco come - facebook.com Vai su Facebook
Sinner, arriva una stangata pesantissima: è ufficiale - Prosegue il cammino di Jannik Sinner nel torneo Atp di Pechino, 500 dove ... Da diregiovani.it
Sinner re d'Arabia, batte Alcaraz e vince il Six Kings Slam FOTO - esibizione ma il segnale che arriva dal Six Kings Slam di Riad, in Arabia Saudita, è incoraggiante: Jannik Sinner ha dominato in finale Carlos Alcaraz, imponendosi per ... ansa.it scrive