Stalking all’ex moglie e lesioni Pena e programma di recupero

Due anni di carcere e pena sospesa a patto che l’imputato condannato partecipi a un programma di recupero anti violenza in un centro specializzato, con esito favorevole. Questa la sentenza emessa ieri dal giudice del tribunale di Ascoli Domizia Proietti a carico di un albanese residente in vallata accusato di stalking nei confronti dell’ex moglie. La donna lo ha denunciato nel 2022 al culmine di una serie di episodi chiaramente violenti e vessatori nei suoi confronti che le avevano ingenerato uno stato di ansia e paura, tanto da abbandonare il paese dove risiedeva per paura di incontrare di nuovo l’uomo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

