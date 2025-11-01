Stadio della Città dell' Aria scelto il nome dell' impianto che ospiterà il campionato di serie C
"Stadio Città dell'Aria". La giunta comunale di Guidonia Montecelio ha approvato, all'unanimità, la proposta di intitolazione dello Stadio comunale, che d'ora in avanti porterà il nome di "Stadio Città dell'Aria". La deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, rappresenta un momento. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
? Eccellenza - 9^ Giornata Pol. Città di Paliano Stadio Piergiorgio Tintisona - Ripi 2 novembre Ore 11:00 Forza Formia #CittaDiFormiaCalcio #ForzaFormia #eccellenza #LND - facebook.com Vai su Facebook
Guidonia Montecelio: lo stadio comunale si chiamerà “Stadio Città dell’Aria” - NewTuscia – GUIDONIA MONTECELIO – La Giunta Comunale di Guidonia Montecelio ha approvato all’unanimità la proposta di intitolazione dello Stadio Comunale, che d’ora in avanti porterà il nome di “Stadi ... Si legge su newtuscia.it