Stadio della Città dell' Aria scelto il nome dell' impianto che ospiterà il campionato di serie C

Romatoday.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Stadio Città dell'Aria". La giunta comunale di Guidonia Montecelio ha approvato, all'unanimità, la proposta di intitolazione dello Stadio comunale, che d'ora in avanti porterà il nome di "Stadio Città dell'Aria". La deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, rappresenta un momento. 🔗 Leggi su Romatoday.it

