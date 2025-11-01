Stabilizzazioni tardive dei precari del Libero consorzio | la cassazione apre ai risarcimenti

La corte di cassazione ha accolto il ricorso di 41 lavoratori precari contro il Libero consorzio comunale di Agrigento in merito alla liquidazione di danni per la reiterazione di contratti a termine. La sentenza della Corte d’appello di Palermo, che aveva escluso il diritto al risarcimento in. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

