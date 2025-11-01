Stabilizzati gli ultimi tre lavoratori ex Lsu | il Comune di Comitini chiude un capitolo lungo 30 anni

Agrigentonotizie.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo quasi trent’anni di attesa, gli ultimi tre lavoratori comunali di Comitini ex Lsu hanno ottenuto la stabilizzazione del proprio rapporto di lavoro, passando a tempo indeterminato. Un traguardo che mette fine a un lungo periodo di precariato.Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

stabilizzati ultimi tre lavoratoriComitini, dopo 27 anni stabilizzati gli LSU - Dopo quasi tre decenni di attesa, gli ultimi lavoratori comunali ex LSU hanno finalmente ottenuto la stabilizzazione del proprio rapporto di lavoro, passando a tempo indeterminato. Da canicattiweb.com

Cerca Video su questo argomento: Stabilizzati Ultimi Tre Lavoratori