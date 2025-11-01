Stabilizzati gli ultimi tre lavoratori ex Lsu | il Comune di Comitini chiude un capitolo lungo 30 anni
Dopo quasi trent’anni di attesa, gli ultimi tre lavoratori comunali di Comitini ex Lsu hanno ottenuto la stabilizzazione del proprio rapporto di lavoro, passando a tempo indeterminato. Un traguardo che mette fine a un lungo periodo di precariato.Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
