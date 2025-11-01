Momenti di paura questo pomeriggio a Ravenna, dove all’interno di un piccolo pullman privato è stato spruzzato spray al peperoncino, provocando l’intossicazione di diversi passeggeri, tra cui alcuni minori. L’episodio si è verificato poco dopo le 15 in via Faentina, nei pressi della rotonda San Michele. Almeno 10 intossicati. Il mezzo, appartenente a una ditta privata di trasporti, stava viaggiando con a bordo adulti e bambini quando, per cause ancora da chiarire, qualcuno ha azionato lo spray all’interno dell’abitacolo. Il conducente, accortosi immediatamente della situazione, ha fermato il pullman e chiamato i soccorsi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Spray al peperoncino sul pullman a Ravenna: bambina ricoverata in ospedale