Spostamento temporaneo del Mercato di Campagna Amica di Sansepolcro

Arezzo, 1 novembre 2025 – Al via lo spostamento temporaneo del Mercato di Campagna Amica di Sansepolcro. Il Comune di Sansepolcro informa la cittadinanza che, a partire da giovedì 6 novembre 2025, il Mercato di Campagna Amica sarà temporaneamente spostato nel parcheggio di Porta Tunisi. La decisione è stata presa in accordo con Coldiretti Arezzo, a seguito delle condizioni di incompatibilità tra lo svolgimento del mercato e i lavori in corso nelle aree di Piazza Santa Marta e Piazza Gramsci, attualmente interessate dagli interventi PNRR per la riqualificazione del centro storico. Nel nuovo allestimento, i produttori saranno collocati lungo la parte sinistra del parcheggio di Porta Tunisi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Spostamento temporaneo del Mercato di Campagna Amica di Sansepolcro

