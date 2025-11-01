Sposato padre di tre figli | chi era Aniello Scarpati il poliziotto morto a Torre del Greco

(Adnkronos) – Sposato, padre di tre figli: si chiamava Aniello Scarpati e aveva 47 anni, assistente capo coordinatore in servizio presso il commissariato di polizia di Torre del Greco, l'agente morto nella notte in un tragico incidente stradale nel Napoletano. Secondo una prima ricostruzione, insieme al collega alla guida erano in via Europa a Torre . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

