Sport in tv oggi sabato 1° novembre | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Oggi sabato 1° novembre ci aspetta una giornata ricca di sport. Riflettori puntati sul grande tennis: Jannik Sinner affronterà il tedesco Alexander Zverev nella semifinale del Masters 1000 di Parigi, mentre Jasmine Paolini e Sara Errani faranno il loro debutto alle WTA Finals nel torneo di doppio, incrociando la coppia composta da MuhamadSchuurs sul cemento di Riad. Da seguire l’X20 Trofee di ciclocross con le gare di Oudenaarde e il Grand Prix di pattinaggio artistico sul ghiaccio di Saskatoon (Canada), senza dimenticare che si disputeranno alcuni Test Match di rugby in una giornata di Ognissanti che non prevede moltissimi eventi internazionali. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sport in tv oggi (sabato 1° novembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

