Sport in tv oggi | programma e orari di tutti gli appuntamenti

Giornata intensa per lo sport: di seguito l’intero programma per questo sabato 1° novembre con gli orari e dove vedere gli eventi. Sarà una giornata ricca di sport. I fari sono puntati su Jannik Sinner, che affronterà il tedesco Alexander Zverev nella semifinale del Masters 1000 di Parigi. Si prenderanno la scena anche Jasmine Paolini e Sara Errani, le quali faranno il loro debutto alle WTA Finals nel torneo di doppio contro Muhamad e Schuurs sul cemento di Riad. Da non perdere anche l’X20 Trofee di ciclocross, con le gare di Oudenaarde, e il Grand Prix di pattinaggio artistico sul ghiaccio di Saskatoon. 🔗 Leggi su Sportface.it