Spider-Man 4 | Traumell Tillman risponde alla domanda se interpreterà un cattivo nel film MCU

Spider-Man: Brand New Day concluderà finalmente la pausa di Tom Holland dal Marvel Cinematic Universe, con Peter Parker che tornerà nei cinema nel 2026. La saga del Multiverso sta volgendo al termine, con solo una manciata di film e serie TV in programma per la Fase 6. In una nuova intervista con Variety, a Traumell Tillman è stato chiesto in che modo il suo “personaggio cattivo” sarà diverso dal suo personaggio di Severance nel prossimo episodio di Spider-Man. Tuttavia, la star ha dichiarato: “Chi dice che interpreterò un cattivo? Chi lo dice, da dove l’hai preso?” Quando gli è stato chiesto se si trattasse di un “personaggio complesso”, Tillman ha aggiunto: “Non posso dire molto al riguardo”. 🔗 Leggi su Cinefilos.it