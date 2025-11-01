Spid a pagamento Poste rassicura | Per adesso rimane gratuito ma il mercato si sta muovendo in direzione diversa
SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale utilizzato da oltre 41 milioni di italiani, ha subito cambiamenti significativi nel 2025 con l'introduzione di canoni annuali da parte di alcuni gestori. InfoCert e Aruba sono stati i primi provider a introdurre il pagamento dal secondo anno di attivazione, con tariffe rispettivamente di 5,98 euro e 4,90 euro più IVA all'anno. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
