spicca inter femminile roma nella quarta giornata di serie a

1 nov 2025

La Juventus alza la Women’s Cup: battute Inter e Roma Il campionato di Serie A Femminile, dopo la pausa della scorsa settimana, regala subito un appuntamento da non perdere: l’Inter Femminile scenderà in campo domani, domenica 2 novembre, per affrontare in trasferta la Roma, attuale capolista del torneo. La sfida, in L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

