Spettro accorpamenti scolastici Le scuole in Valdinievole pronte alla mobilitazione

Valdinievole, 1 novembre 2025 – Sono sedici gli accorpamenti scolastici previsti in Toscana per l'anno scolastico 2026–2027, tre dei quali in Valdinievole. Il problema sembrava essere stato scongiurato ma la Regione Toscana, con delibera della giunta uscente, ha fatto retromarcia sugli accorpamenti (fino ad oggi sospesi) e ha deciso di riavviare il piano di dimensionamento scolastico ideato dal governo. "Analizzando la situazione nella nostra Provincia – spiega Giandomenico Lotito, segretario Flc Cgil di Pistoia – avremo tre accorpamenti nel prossimo anno scolastico a causa del sottodimensionamento del numero degli alunni.

