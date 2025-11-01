Spettatori Cremonese Juve | il dato sui tifosi presenti questa sera allo Zini di Cremona

Juventusnews24.com | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Spettatori Cremonese Juve, il dato ufficiale sui tifosi presenti allo stadio a Cremona: tutti i dettagli. Un esordio infuocato, in un’atmosfera da brividi. L’avventura di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus è iniziata questa sera (ore 20:45) in una cornice di pubblico degna dei grandi eventi. Come ampiamente previsto, lo Stadio Giovanni Zini di Cremona è completamente esaurito per la sfida contro i bianconeri. La “prima” del nuovo tecnico coincide con la partita più attesa dell’anno per il popolo grigiorosso. CREMONESE JUVE LIVE Spettatori Cremonese Juve: lo Zini risponde presente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

spettatori cremonese juve il dato sui tifosi presenti questa sera allo zini di cremona

© Juventusnews24.com - Spettatori Cremonese Juve: il dato sui tifosi presenti questa sera allo Zini di Cremona

Approfondisci con queste news

Precedenti Cremonese Juve: bilancio schiacciante, cosa emerge dall’incrocio tra grigiorossi e bianconeri! Dentro alla sfida dello Zini - Precedenti Cremonese Juve: bilancio schiacciante, che cosa emerge dalla sfida tra grigiorossi e bianconeri di domani sera! Scrive juventusnews24.com

Cremonese-Juventus 0-1 - Ricomincia il secondo tempo - Bravo Kostic a portar palla e a servire Vlahovic, l'attaccante serbo conclude in porta trovando un attento Audero. Come scrive tuttojuve.com

Spalletti-Juventus, riscatto per due. Il mister: «Puntiamo a rientrare nella lotta per lo scudetto» - Sono bastate poche ore per confermare ciò che si annusava nell'aria, da quando il nome di Luciano Spalletti era stato dato in avvicinamento verso il pianeta Juve. Segnala ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Spettatori Cremonese Juve Dato