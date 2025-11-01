Spettacolari giochi di luce anticipano l’apertura del Grande Museo Egizio un colosso dedicato alla civiltà faraonica dopo vent’anni di lavori

( a skanews) – Spettacolari giochi di luce illuminano il Grande Museo Egizio e le piramidi di Giza durante gli ultimi test prima dell’inaugurazione ufficiale prevista per sabato. Questo monumentale museo dedicato alla civiltà faraonica, trenta dinastie in 5.000 anni di storia con vista panoramica sulle piramidi di Giza, è costato più di un miliardo di dollari e ha richiesto vent’anni di lavori titanici. iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Apre il Grande Museo Egizio: spettacolo di luci alle piramidi di Giza iO Donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it

