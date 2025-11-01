Spaventoso scontro tra auto coinvolta una volante della Polizia morto un agente gravissimo il collega

Napolitoday.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Terribile incidente intorno alle 4 di stamane, con un morto ed un ferito gravissimo, in pericolo di vita.Scontro tra autoAll'altezza di Torre del Greco, sulla statale, c'è stato un impatto tra due auto, una era una volante della Polizia con a bordo due agenti, per uno di loro non c'è stato nulla. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Spaventoso Scontro Auto Coinvolta