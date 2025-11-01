Spaventoso incidente prima dell' alba | auto si ribalta ferita una ragazza

Leno, incidente alle prime luci dell’alba: un’auto guidata da una ragazza di 23 anni si è ribaltata all’incrocio tra via Alessandro Lamarmora e la Strada provinciale 8. L’incidente è avvenuto intorno alle 5.10 di oggi, sabato 1° novembre.Le cause del ribaltamento sono ancora al vaglio. Sul posto. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it