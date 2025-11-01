Sparo di Capodanno Pozzolo a Sky Tg24 | Riporterei con me la pistola alla festa
"Riporterei quell'arma alla festa di Capodanno. Se uno è titolare di un'arma di difesa personale è perché ne ha diritto. Non ho mai mostrato l'arma: è caduta, è stata raccolta e l'arma non era in capo a me quando è partito il colpo". Parla così a Sky Tg24 Emanuele Pozzolo, ex deputato di Fratelli d'Italia, condannato dal tribunale di Biella a un anno e tre mesi, per porto illegale d'arma. La sentenza si riferisce alla vicenda dello sparo di Capodanno 2024, quando nelle prime ore dell’anno un proiettile colpì uno dei partecipanti a una festa appena terminata presso la Pro Loco del paesino di Rosazza, in provincia di Biella. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
