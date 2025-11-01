Spari di Capodanno Pozzolo condannato a un anno e tre mesi

Quotidiano.net | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tribunale di Biella ha condannato il deputato (ex Fratelli d’Italia) Emanuele Pozzolo (nella foto) a un anno e tre mesi di reclusione con la sospensione condizionale della pena. Il giudice ha considerato colpevole il parlamentare per il capo di imputazione del porto abusivo di arma da collezione, mentre lo ha assolto per il possesso di munizioni di guerra. Si è conclusa così l’ultima udienza del processo su una vicenda che aveva suscitato molto scalpore. A Capodanno del 2024 nella sede della Pro Loco di Rosazza, in provincia di Biella, in una festa a cui aveva partecipato anche il sottosgretario alla Giustizia, Andrea Delmastro con gli agenti della sua scorta, oltre a numerosi altri esponenti politici locali un colpo di pistola partito da un minirevolver di proprietà di Pozzolo, aveva ferito alla gamba il genero del caposcorta, Luca Campana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

spari di capodanno pozzolo condannato a un anno e tre mesi

© Quotidiano.net - Spari di Capodanno. Pozzolo condannato a un anno e tre mesi

Approfondisci con queste news

spari capodanno pozzolo condannatoSparo di Capodanno, Emanuele Pozzolo (ex FdI) condannato a un anno e tre mesi per porto abusivo d’arma - Condanna con pena sospesa per Emanuele Pozzolo: un anno e tre mesi per porto abusivo d’arma da collezione, assolto sulle munizioni. Riporta blitzquotidiano.it

spari capodanno pozzolo condannatoSparo di Capodanno, il deputato Pozzolo (ex FdI) condannato a un anno e tre mesi per porto d’arma abusivo - Il Tribunale di Biella ha pronunciato la sentenza sul deputato vercellese per l'episodio avvenuto a Rosazza nella notte di Capodanno 2024 ... Da fanpage.it

spari capodanno pozzolo condannatoSpari alla festa di Capodanno, il deputato Emanuele Pozzolo condannato a un anno e tre mesi - L’ex esponente di Fratelli d’Italia è stato considerato colpevole di porto abusivo di arma da collezione. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Spari Capodanno Pozzolo Condannato