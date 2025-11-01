Spari di Capodanno Pozzolo condannato a un anno e tre mesi
Il tribunale di Biella ha condannato il deputato (ex Fratelli d’Italia) Emanuele Pozzolo (nella foto) a un anno e tre mesi di reclusione con la sospensione condizionale della pena. Il giudice ha considerato colpevole il parlamentare per il capo di imputazione del porto abusivo di arma da collezione, mentre lo ha assolto per il possesso di munizioni di guerra. Si è conclusa così l’ultima udienza del processo su una vicenda che aveva suscitato molto scalpore. A Capodanno del 2024 nella sede della Pro Loco di Rosazza, in provincia di Biella, in una festa a cui aveva partecipato anche il sottosgretario alla Giustizia, Andrea Delmastro con gli agenti della sua scorta, oltre a numerosi altri esponenti politici locali un colpo di pistola partito da un minirevolver di proprietà di Pozzolo, aveva ferito alla gamba il genero del caposcorta, Luca Campana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
