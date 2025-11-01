Spalletti reagisce così alla rete del vantaggio della Juve contro la Cremonese | il VIDEO con l' esultanza del mister bianconero
Spalletti Juve, esordio glaciale in panchina: impassibile alla rete del vantaggio, massima concentrazione (ma via il cappotto). Il debutto che tutti sognavano: due minuti sul cronometro e la Juventus è già in vantaggio per 1-0 contro la Cremonese. Un gol pesantissimo di Filip Kostic che scaccia via la crisi e fa esplodere il settore ospiti e la panchina bianconera. Tutti esultano, tranne uno: Luciano Spalletti. CREMONESE JUVE LIVE 90 seconds! Filip Kosti? gets Juventus off to a flyer!? #CremoneseJuve 0-1 pic.twitter.comvZjfGHQweb — Lega Serie A (@SerieAEN) November 1, 2025 Spalletti: concentrazione massima, nessuna esultanza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
