Spalletti Juve, esordio glaciale in panchina: impassibile alla rete del vantaggio, massima concentrazione (ma via il cappotto). Il debutto che tutti sognavano: due minuti sul cronometro e la Juventus è già in vantaggio per 1-0 contro la Cremonese. Un gol pesantissimo di Filip Kostic che scaccia via la crisi e fa esplodere il settore ospiti e la panchina bianconera. Tutti esultano, tranne uno: Luciano Spalletti. CREMONESE JUVE LIVE 90 seconds! Filip Kosti? gets Juventus off to a flyer!? #CremoneseJuve 0-1 pic.twitter.comvZjfGHQweb — Lega Serie A (@SerieAEN) November 1, 2025 Spalletti: concentrazione massima, nessuna esultanza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Spalletti reagisce così alla rete del vantaggio della Juve contro la Cremonese: il VIDEO con l'”esultanza” del mister bianconero