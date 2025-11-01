Spalletti pensa da Scudetto | Si può fare

Pavido non è, Luciano Spalletti. Nelle conferenze stampa di presentazione di ogni nuovo allenatore, assieme alla retorica che neutralizza ciò che non si può dire, fa spesso capolino anche la falsa modestia. Ieri invece all'ora di pranzo, quando l'ex ct è apparso al cospetto dei media da nuovo allenatore della Juventus, di una Juventus che da quasi un lustro non ne azzecca una, ha risposto senza nascondersi anche a una precisa domanda sullo scudetto. "Spero di poter rientrare anche nel giro, perché no? È un po' quello che si commentava con i giocatori nello spogliatoio: mancano 29 partite, bisogna puntare al massimo.

