Spalletti nuovo allenatore della Juventus per dimenticare lera Tudor’

2025-10-30 19:37:00 Serie A: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca: Ora è ufficiale: Luciano Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus Torino. L’ex allenatore dell’Italia ha firmato per la squadra italiana dopo il licenziamento di Igor Tudor e ora affronta il resto della stagione con l’obiettivo di cambiare la direzione di un club che non soddisfa le aspettative. Il nuovo allenatore della Juventus ha firmato il contratto fino a giugno 2026, con il possibilità di prolungarlo per un’altra stagione in caso di qualificazione alla Champions League della prossima stagione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

