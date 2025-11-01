Spalletti non sbaglia l’esordio la Juventus va con Kostic e Cambiaso | 2-1 alla Cremonese

L’ultima delle tre sfide in programma della in questo sabato 1° novembre è stata Cremonese-Juventus, valevole per la decima giornata di Serie A. Allo Zini si impongono per 2-1 i bianconeri, che regalano così a Spalletti la vittoria all’esordio sulla panchina della Vecchia Signora, che sale a 18 punti in classifica, mentre per i padroni di casa arriva il primo ko davanti ai propri tifosi. Cremonese-Juventus, il racconto del match. Primo tempo che regala fin da subito emozioni, con la Juventus che sblocca il punteggio dopo poco più di un minuti di gioco. Azione verticale dei bianconeri, fortunati poi nel rimpallo su Vandeputte dopo il tocco di Openda, con la sfera che termina sui piedi di Kostic, che batte in diagonale Audero. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Spalletti non sbaglia l’esordio, la Juventus va con Kostic e Cambiaso: 2-1 alla Cremonese

