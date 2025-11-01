Spalletti non sbaglia l’esordio la Juventus va con Kostic e Cambiaso | 2-1 alla Cremonese

Sololaroma.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ultima delle tre sfide in programma della in questo sabato 1° novembre è stata Cremonese-Juventus, valevole per la decima giornata di Serie A. Allo Zini si impongono per 2-1 i bianconeri, che regalano così a Spalletti la vittoria all’esordio sulla panchina della Vecchia Signora, che sale a 18 punti in classifica, mentre per i padroni di casa arriva il primo ko davanti ai propri tifosi. Cremonese-Juventus, il racconto del match. Primo tempo che regala fin da subito emozioni, con la Juventus che sblocca il punteggio dopo poco più di un minuti di gioco. Azione verticale dei bianconeri, fortunati poi nel rimpallo su Vandeputte dopo il tocco di Openda, con la sfera che termina sui piedi di Kostic, che batte in diagonale Audero. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

spalletti non sbaglia l8217esordio la juventus va con kostic e cambiaso 2 1 alla cremonese

© Sololaroma.it - Spalletti non sbaglia l’esordio, la Juventus va con Kostic e Cambiaso: 2-1 alla Cremonese

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Spalletti alla Juventus, il commento di Adani: "Il club ha sempre sbagliato, sarà all'altezza?" - Spalletti prende il posto di Tudor come nuovo allenatore della Juventus: le parole di Adani. Secondo ilbianconero.com

spalletti sbaglia l8217esordio juventusChirico: 'Spalletti? Questo è il momento più sbagliato per arrivare alla Juventus' - Il giornalista Marcello Chirico ha registrato un video sul proprio canale Youtube parlando della Juventus e delle voci insistenti che vorrebbero Luciano Spalletti come il prossimo allenatore del club ... Da it.blastingnews.com

Spalletti-Juve, può saltare solo per un motivo - Con l’esonero di Laurent Blanc, l’Al Ittihad è a caccia di un allenatore. Riporta calciomercato.it

Cerca Video su questo argomento: Spalletti Sbaglia L8217esordio Juventus